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Сегодня, 22:17

Агент Бальде: «В России сильные морозы, но настоящий профессионал должен играть в любую погоду»

Алина Савинова
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Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, влияют ли погодные условия на игру футболиста.

«Повлиял ли мороз на уровень игры Бальде? В России сильные морозы, но настоящий профессионал должен играть в любую погоду. Это не может быть причиной для снижения требований к себе», — приводит «РБ Спорт» слова Пасторелло.

22 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (1:0). Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bal-de-v-rossii-sil-ny-e-morozy-no-professional-dolzhen-igrat-v-lyubuyu-pogodu/
Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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