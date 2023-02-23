Агент Бальде: «В России сильные морозы, но настоящий профессионал должен играть в любую погоду»

Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, влияют ли погодные условия на игру футболиста.

«Повлиял ли мороз на уровень игры Бальде? В России сильные морозы, но настоящий профессионал должен играть в любую погоду. Это не может быть причиной для снижения требований к себе», — приводит «РБ Спорт» слова Пасторелло.

22 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (1:0). Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.