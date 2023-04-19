ЦСКА — «Урал»: гол гостей засчитан ошибочно

На 70-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал» (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Даниела Мишкича, который с фолом отобрал мяч у Виктора Мендеса.

Игрок гостей подбил ногу сопернику — с этого началась атака, завершившаяся голом Эрика Бикфалви.

Видеоассистенты Виталий Мешков и Игорь Демешко провели проверку и в действия Левникова не вмешались. Гол был ошибочно засчитан.