Главный тренер «Урала» Гончаренко отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после ничейного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (1:1) отреагировал на вылет «Спартака» от «Акрона» (1:2).

— Почему в этих стенах звучит слово «Спартак»?

— Мы понимаем, что сейчас ЦСКА остается одним из фаворитов, но не единоличным. Другие тоже могут зацепиться. Футболисты понимают, что Кубок — вполне достижимый трофей?

— Нам нельзя думать о том, что «Спартак» вылетел, что «Зенита» нет. Мы должны быть готовы к каждому отдельному матчу. У нас еще две суперважных игры в чемпионате. Посмотрим, в каком состоянии подойдем к ответной встрече. У нас, к сожалению, есть дисквалифицированные. Сейчас все мысли о «Ростове».

Ответный матч «Урала» с ЦСКА состоится в Екатеринбурге 2 мая. Начало — в 19.00 мск. Победитель матча сыграет в финале FONBET Кубка России сезона-2022/23.