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«Локомотив» — «Тамбов»: стартовые составы. За тамбовчан сыграют семь новичков

16:07
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«Локомотив» сыграет с «Тамбовом» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.

За «Тамбов» сыграют сразу семь человек, которые были совсем недавно заявлены за команду.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Пабло, Рыбус, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Камано, Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Мурило, Куликов, Магкеев, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Карапузов, Алиев, Минаев.

Запасные: Чагров, Чабанов, Николас, Меренчуков, Климов.

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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