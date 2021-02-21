«Локомотив» — «Тамбов»: стартовые составы. За тамбовчан сыграют семь новичков
«Локомотив» сыграет с «Тамбовом» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.
За «Тамбов» сыграют сразу семь человек, которые были совсем недавно заявлены за команду.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Пабло, Рыбус, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Камано, Лисакович.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Мурило, Куликов, Магкеев, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер.
«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Карапузов, Алиев, Минаев.
Запасные: Чагров, Чабанов, Николас, Меренчуков, Климов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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