ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: почему не засчитан гол Рондона? Разбираемся, что произошло
На 82-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» арбитр Василий Казарцев принял верное решение, не засчитав взятие ворот гостей.
В том моменте второй ассистент Александр Кудрявцев правильно зафиксировал положение «вне игры» у нападающего красно-синих Саломона Рондона.
Тот в момент удара партнера по воротам располагался за линией офсайда и активно участвовал в игре, мешая вратарю хабаровчан Владимиру Сугробову.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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