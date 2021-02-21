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ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: почему не засчитан гол Рондона? Разбираемся, что произошло

16:22
ЦСКА — «СКА-Хабаровск».
ЦСКА — «СКА-Хабаровск».
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На 82-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» арбитр Василий Казарцев принял верное решение, не засчитав взятие ворот гостей.

В том моменте второй ассистент Александр Кудрявцев правильно зафиксировал положение «вне игры» у нападающего красно-синих Саломона Рондона.

Тот в момент удара партнера по воротам располагался за линией офсайда и активно участвовал в игре, мешая вратарю хабаровчан Владимиру Сугробову.

(Александр Бобров)

ЦСКА — СКА-Хабаровск

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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