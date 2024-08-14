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Тарханов: «У «Крыльев» шансы на победу в матче со «Спартаком» есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Крыльев Советов» в FONBET Кубке России.

«Крылья» выиграли в последней игре и настроение на Кубок будет хорошим. До этого матчи у них были неудачными. Думаю, матч со «Спартаком» получится хороший. Спартаковцам же надо прибавлять во всех аспектах, но выглядят они более или менее нормально. Они должны составить конкуренцию в борьбе за кубок.

У «Спартака» много футболистов хорошего уровня и ротация будет все равно, дадут поиграть другим. У «Спартака» сейчас два состава. Не думаю, что ротация «Спартака» поможет «Крыльям». Но у «Крыльев» шансы на победу есть, хоть они и тоже могут сделать ротацию», – цитирует Legalbet Тарханова.

Матч пройдет в среду, 14 августа, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало – в 19.30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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