ЦСКА — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

5 апреля в Москве ЦСКА примет «Крылья Советов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19.30 по московскому времени. Первый матч завершился вничью со счетом 2:2.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru по этой ссылке. Трансляция начнется в 19.00 (мск).

Победитель в паре ЦСКА — «Крылья Советов» выйдет в финал Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграет против «Урала». Проигравший опустится в сетку Пути регионов.