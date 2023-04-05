ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА: Торон, Гайич, Роша, Мойзес, Агапов, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Дивеев, Лукин, Набабкин, Щенников, Носков, Зделар, Мухин, Ермаков, Медина, Карраскаль.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рассказов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Зотов, Витюгов, Бабкин, Иванисеня, Чирков, Зуев, Рахманович, Шитов.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:30 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью (2:2).