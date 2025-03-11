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11 марта 2025, 20:30

ЦСКА — «Динамо»: время начала матча Кубка России, где смотреть трансляцию

ЦСКА сыграет с «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России 12 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рифат Жемалетдинов (ЦСКА).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА примет «Динамо» в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи ЦСКА — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
12 марта 2025, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Динамо

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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