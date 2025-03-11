ЦСКА примет «Динамо» в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи ЦСКА — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

12 марта 2025, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

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