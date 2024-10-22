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Сегодня, 19:30

ЦСКА — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн

ЦСКА встретится с «Ахматом» в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ЦСКА встретится с «Ахматом» в матче группового турнира FONBET Кубка России во вторник, 22 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, время начала — в 20.45.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до матча и также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры ЦСКА — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
22 окт, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Первая встреча команд в этом Кубке России завершилась победой армейцев — 2:0. Перед последним туром ЦСКА находится на первом месте группы с 11 очками, а «Ахмат» делит вторую строчку с «Краснодаром» — по 9 очков.

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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