Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:30

Что может грозить «Волге» за брошенный в Вендела банан

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вендел в матче с «Волгой».
Фото ФК «Зенит»

Ульяновской «Волге» за инцидент в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:3) грозит наказание в соответствии с пунктом 2 статьи 121 «Дискриминация и расизм, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики» дисциплинарного регламента РФС.

В концовке встречи в сторону уходящего с поля после замены бразильского футболиста гостей Вендела с трибун был брошен банан.

В&nbsp;сторону Вендела на&nbsp;стадионе в&nbsp;Ульяновске бросили предмет, похожий на&nbsp;банан. «Зенит» прошел испытание Ульяновском. Город получил праздник, но все испортил брошенный в Вендела банан

Пункт 2 статьи 121 дисциплинарного регламента гласит: «В случае совершения зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе — виновный Клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 45 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы Стадиона от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и (или) проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и (или) снятием 3 (трех) очков».

Сумма штрафа в соответствии с пунктом 45 Приложения № 1 к дисциплинарному регламенту может составить от 200 000 до 2 000 000 рублей.

Источник: https://rfs.ru/subject/1/documents?cat_id=59
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
9
13
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Главный тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о брошенном в Вендела банане
Мостовой заявил, что «Зенит» играл в пол силы в матче с «Волгой»
Журова — о фанате, бросившем в Вендела бананом: «Это нездоровая реакция»
Петржела назвал дураками фанатов, кинувших в Вендела банан: «Нужно наказывать таких!»
Бакаев — о матче против «Волги»: «Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось»
В Госдуме назвали недопустимым инцидент с брошенным в Вендела бананом: «В семье не без уродов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бакаев — о матче против «Волги»: «Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось»

Кавазашвили не верит, что «Локомотив» перевернет ход противостояния со «Спартаком»
Новости
RSS RSS
Все новости