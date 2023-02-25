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Сегодня, 17:33

Кавазашвили не верит, что «Локомотив» перевернет ход противостояния со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не верю, что «Локомотив» перевернет ход противостояния. Верю в то, что «Спартак» выиграет эту игру. Если «Спартак» построит игру на ничью, то может проиграть. Не хочу, чтобы игра доводилась до пенальти. В первом тайме первого матча спартаковцы превосходили соперника полностью. Второй тайм получился наоборот. Наше руководство сделает соответствующие выводы по замене футболистов и примет правильные решения», — приводит слова «Чемпионат».

В первом матче единственный мяч забил полузащитник «Спартака» Данил Пруцев.

Вторая игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5010235-anzor-kavazashvili-ne-veryu-chto-lokomotiv-perevernyot-hod-protivostoyaniya-so-spartakom.html
Анзор Кавазашвили
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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