Бакаев — о матче против «Волги»: «Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России на ульяновской «Волгой» (3:0).

В этой встрече Бакаев открыл счет на 33-й минуте, забив гол с передачи Вендела.

«Я очень хотел забить, помочь команде. Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось. Доволен тем, что мы победили и с хорошим настроением едем домой готовиться к первому официальному матчу в чемпионате. Он будет не менее важен», — цитирует Бакаева пресс-служба «Зенита».

Также хавбек высказался о поле в Ульяновске и атмосфере на стадионе.

«Ожидания от поля? Честно говоря, ожидания были так себе, подстать времени года, но поле приятно удивило. Естественно, мяч прыгал, но играть было можно — и в комбинационный футбол в том числе. Как нас встретили? Когда мы прилетели, нас встретили в аэропорту с караваем — это напомнило мне матчи за сборную, когда нас тоже встречали с подарками. А на стадионе болельщики создали великолепную атмосферу, спасибо городу, спасибо жителям», — добавил Бакаев.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.