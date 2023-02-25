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Сегодня, 17:26

Бакаев — о матче против «Волги»: «Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России на ульяновской «Волгой» (3:0).

В этой встрече Бакаев открыл счет на 33-й минуте, забив гол с передачи Вендела.

«Я очень хотел забить, помочь команде. Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось. Доволен тем, что мы победили и с хорошим настроением едем домой готовиться к первому официальному матчу в чемпионате. Он будет не менее важен», — цитирует Бакаева пресс-служба «Зенита».

Также хавбек высказался о поле в Ульяновске и атмосфере на стадионе.

«Ожидания от поля? Честно говоря, ожидания были так себе, подстать времени года, но поле приятно удивило. Естественно, мяч прыгал, но играть было можно — и в комбинационный футбол в том числе. Как нас встретили? Когда мы прилетели, нас встретили в аэропорту с караваем — это напомнило мне матчи за сборную, когда нас тоже встречали с подарками. А на стадионе болельщики создали великолепную атмосферу, спасибо городу, спасибо жителям», — добавил Бакаев.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-25-zelimkhan-bakaev-my-ponimali-chto-v-ulyanovske-budet-neprostaya-igra.htm
Зелимхан Бакаев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Волга (Ульяновск)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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