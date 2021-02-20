Червиченко — о поражении «Спартака»: «Оба мяча «Динамо» — удачное стечение обстоятельств»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:2).
«Так бывает, что у одной команды залетает все, а у другой ничего. У «Спартака» в начале второго тайма было два шикарных момента, которые не смогли реализовать, а у «Динамо» даже пяткой залетело. Команды были примерно на одном уровне, такой стандартный зимний футбол. Я даже не могу сказать, чего не хватает «Спартаку».
У красно-белых есть качественные игроки, желание тоже присутствует, но что-то не идёт. Я весь матч думал, что не так со «Спартаком». Нападение создает моменты, которые бывают очень опасными. В обороне тоже все нормально, там Джикия работает. Может, «Спартаку» нужен другой тренер, который поставит новый футбол.
Может показаться, что команда потеряла уверенность в своем тренере и считает, что он уже с чемоданами стоит на выходе. Нет, парни стараются, и это видно. Оба мяча «Динамо» — это не результат каких-то красивых комбинаций Это просто удачное стечение обстоятельств, просто повезло", — сказал Червиченко «СЭ».
Червиченко также прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Спартака».
«Сидит пара молодых дилетантов-комментаторов, которые ничего не понимают в правилах и только будоражат народ. Вы думаете, что ВАР, Левников могли ошибиться? Они, наверное, лучше соображают, чем два комментатора, которые воспаляют ситуацию. Очевидно, что компетентные люди приняли решение, поставили на точку и были в этом уверены», — добавил Червиченко.
20 февраля «Динамо» на своем поле обыграло «Спартак» и вышло в 1/4 финал Кубка. Голы в составе бело-голубых забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.
(Артем Бухаев)
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