Тедеско: «Пенальти и пенальти. Арбитров больше не комментирую здесь»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Динамо» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:2). Специалист не стал оценивать решение судей назначить пенальти в первом тайме, с которого Даниил Фомин открыл счет.
«Не хочу говорить об этом. Пенальти и пенальти, — сказал Тедеско во флеш-интервью после матча. — Арбитров больше не комментирую здесь.
Обидно, что вылетели из Кубка. Изначально матч обещал быть сложным, это дерби. Впереди матчи чемпионата, мы идем на третьем месте. Постараемся закрепить успех".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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