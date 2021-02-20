Тедеско: «Пенальти и пенальти. Арбитров больше не комментирую здесь»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Динамо» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:2). Специалист не стал оценивать решение судей назначить пенальти в первом тайме, с которого Даниил Фомин открыл счет.

«Не хочу говорить об этом. Пенальти и пенальти, — сказал Тедеско во флеш-интервью после матча. — Арбитров больше не комментирую здесь.

Обидно, что вылетели из Кубка. Изначально матч обещал быть сложным, это дерби. Впереди матчи чемпионата, мы идем на третьем месте. Постараемся закрепить успех".