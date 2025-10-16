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16 октября 2025, 17:15

«Черноморец» — «Кубань-Холдинг»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Черноморец» и «Кубань-Холдинг» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ФК «Черноморец», Telegram

«Черноморец» и «Кубань-Холдинг» встретятся в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» («Труд») в Новороссийске, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Черноморец» — «Кубань-Холдинг» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
16 октября 2025, 20:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
1:2
Кубань Холдинг

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В предыдущем раунде Кубка России «Черноморец» победил «Астрахань», а «Кубань-Холдинг» на своем пути прошла «Нарт», «Машук-КМВ» и ульяновскую «Волгу».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.

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Футбол
Кубок России
ФК Черноморец (Новороссийск)
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