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30 июля, 23:39

Черевченко — о поражении от «Зенита»: «Ошибки были, но это исправимо»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко подвел итоги матча 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:3).

«Сначала мы оборонялись низким блоком — а как еще можно играть против «Зенита»? Но первые два гола — два стандарта. Тяжело начинать против «Зенита» с 0:2. А так, ребятами я доволен. Молодые здорово сыграли — к ним претензий нет. Ошибки были, но это исправимо. Хорошая молодежь подрастает», — сказал Черевченко.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».

Игорь Черевченко
Кубок России
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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