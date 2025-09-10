«Череповец», «Кубань Холдинг» и «Волна» вышли в следующий раунд Кубка России
«Череповец» на выезде обыграл «Луки-Энергия» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 4:2.
У гостей голы забили Илья Анциферов, Радий Ямлиханов, Сергей Копылов и Никита Пичугин. У хозяев отличились Евгений Бутаков и Николай Эджибия.
В параллельных матчах «Кубань Холдинг» разгромила на выезде «Машук-КМВ» (3:0), «Волна» обыграла по пенальти «Тюмень» — 1:1 (пенальти — 4:3).
«Череповец» в следующем раунде сыграет с «Волгарем», «Кубань Холдинг» — с ПСК, «Волна» — с победителем матча «Иркутск» — КДВ.
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12 сен 15:20
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