«Череповец», «Кубань Холдинг» и «Волна» вышли в следующий раунд Кубка России

«Череповец» на выезде обыграл «Луки-Энергия» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 4:2.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

10 сентября 2025, 17:00. Экспресс (Великие Луки)

У гостей голы забили Илья Анциферов, Радий Ямлиханов, Сергей Копылов и Никита Пичугин. У хозяев отличились Евгений Бутаков и Николай Эджибия.

В параллельных матчах «Кубань Холдинг» разгромила на выезде «Машук-КМВ» (3:0), «Волна» обыграла по пенальти «Тюмень» — 1:1 (пенальти — 4:3).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

10 сентября 2025, 17:00. Центральный (Пятигорск)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

10 сентября 2025, 16:00. ФОК Заволжский (Заволжье)

«Череповец» в следующем раунде сыграет с «Волгарем», «Кубань Холдинг» — с ПСК, «Волна» — с победителем матча «Иркутск» — КДВ.