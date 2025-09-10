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«Череповец», «Кубань Холдинг» и «Волна» вышли в следующий раунд Кубка России

Руслан Минаев

«Череповец» на выезде обыграл «Луки-Энергия» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 4:2.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
10 сентября 2025, 17:00. Экспресс (Великие Луки)
Луки-Энергия
2:4
Череповец

У гостей голы забили Илья Анциферов, Радий Ямлиханов, Сергей Копылов и Никита Пичугин. У хозяев отличились Евгений Бутаков и Николай Эджибия.

В параллельных матчах «Кубань Холдинг» разгромила на выезде «Машук-КМВ» (3:0), «Волна» обыграла по пенальти «Тюмень» — 1:1 (пенальти — 4:3).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
10 сентября 2025, 17:00. Центральный (Пятигорск)
Машук-КМВ
0:3
Кубань Холдинг
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
10 сентября 2025, 16:00. ФОК Заволжский (Заволжье)
Волна
1:1
Тюмень

«Череповец» в следующем раунде сыграет с «Волгарем», «Кубань Холдинг» — с ПСК, «Волна» — с победителем матча «Иркутск» — КДВ.

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Кубок России
ФК Машук-КМВ
ФК Тюмень
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