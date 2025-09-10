«Волгарь» победил пензенский «Зенит» в Кубке России, ПСК обыграл ставропольское «Динамо»
«Волгарь» на выезде обыграл пензенский «Зенит» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0. Гол на 82-й минуте забил Олег Дмитриев.
«Волгарь» в следующем раунде сыграет с победителем матча «Луки-Энергия» — «Череповец».
В параллельном матче любительский клуб ПСК дома выиграл у ставропольского «Динамо» — 2:1.
У хозяев голы забили Юрий Федосеев и Дмитрий Нечаев. У гостей отличился Руслан Суанов.
ПСК встретится с победителем матча «Машук-КМВ» — «Кубань Холдинг».
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12 сен 15:20
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