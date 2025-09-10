«Волгарь» победил пензенский «Зенит» в Кубке России, ПСК обыграл ставропольское «Динамо»

«Волгарь» на выезде обыграл пензенский «Зенит» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0. Гол на 82-й минуте забил Олег Дмитриев.

«Волгарь» в следующем раунде сыграет с победителем матча «Луки-Энергия» — «Череповец».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

10 сентября 2025, 16:00. СК Зенит (Пенза)

В параллельном матче любительский клуб ПСК дома выиграл у ставропольского «Динамо» — 2:1.

У хозяев голы забили Юрий Федосеев и Дмитрий Нечаев. У гостей отличился Руслан Суанов.

ПСК встретится с победителем матча «Машук-КМВ» — «Кубань Холдинг».