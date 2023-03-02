Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:13

Чепчугов: «Хотелось бы, чтобы ЦСКА выиграл Кубок России. Это станет настоящим событием»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов оценил шансы армейцев на победу в FONBET Кубке России.

«Преждевременно загадывать, сможет ли ЦСКА выиграть Кубок России в этом сезоне. Матчи на Кубок, как мы знаем, порой удивляют зрительский глаз. Впереди Самара — необходимо подготовиться и пройти уверенно! Конечно, мне хотелось бы, чтобы ЦСКА забрал трофей. Это станет настоящим событием для клуба и болельщиков», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

В 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Полуфиналы пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-hotelos-by-chtoby-tsska-vy-igral-kubok-rossii-e-to-stanet-soby-tiem/
Сергей Чепчугов
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет тяжело в матче против «Зенита»
Масалитин назвал «Крылья Советов» фаворитами в кубковом матче с ЦСКА
Булыкин: «Интересно посмотреть и на «Локомотив», сможет ли он не допустить осечки в матче с «Акроном»
Президент «Урала» Иванов — о матче со «Спартаком»: «Играть с лучшими всегда приятно. Мы никого не боимся»
Бушманов: «Урал — сложный соперник для всех, понятно, что и «Спартаку» легко не будет»
Силкин: «Было видно, что «Крылья Советов» хотели больше победить, чем «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет тяжело в матче против «Зенита»

Игнатьев объяснил, благодаря чему «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в FONBET Кубке России
Новости
RSS RSS
Все новости