Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет тяжело в матче против «Зенита»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил шансы «Динамо» в четвертьфинальном матче Пути Регионов FONBET Кубка России против «Зенита».

«Не знаю, как «Динамо» будет играть с «Зенитом». С петербуржцами будет непросто играть, потому что это топовая команда. Вы сами все видели вчера и на прошлой неделе, когда «Динамо» не смогло обыграть «Крылья Советов», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.