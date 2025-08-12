Челестини обратился к игрокам ЦСКА после поражения от «Акрона»: «В этом матче можно было их прибивать»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к футболистам красно-синих после поражения команды в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

Пресс-служба армейцев опубликовала в Telegram-канале ролик из раздевалки армейцев после матча.

«Давай, ребят, хорошо восстанавливаемся. В этом матче можно было их прибивать. Надо было 4:0 выиграть. Но футбол в этом и есть. Сейчас восстанавливаемся. Ребята, каждая деталь и каждый момент очень важны. Мы же сами видим, что нам все под силу, у нас все получается, только надо забивать, надо забивать свои моменты», — сказал Челестини.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде против «Балтики». Матч пройдет 27 августа в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

Армейцы занимают 2-е место в группе D c 4 очками.