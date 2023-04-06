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Сегодня, 02:13

Чалов: «Акинфеев — легендарная личность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России похвалил вратаря Игоря Акинфеева. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«Когда мы только приходили в основу, были немного взволнованы от первой встречи с Акинфеевым. Но когда ты с ним общаешься, то понимаешь, что это простой и открытый человек. Поможет в любой ситуации. Сегодня узнали об этой акции в честь Акинфеева (20 лет со дня дебюта голкипера в ЦСКА). Он — легендарная личность!» — приводит «РБ Спорт» слова Чалова.

ЦСКА отправился в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом». «Крылья Советов» продолжат в Пути регионов Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fedor-chalov-akinfeev-legendarnaya-lichnost/
Игорь Акинфеев
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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