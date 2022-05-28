Комбаров: «Победа в БЕТСИТИ Кубке России скрасит сезон для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

«Жду от финала веселой, атакующей игры. Вывеска говорит сама за себя. Команды давно не выходили в финал. Будет интересная игра, играют две равные команды. Победа в БЕТСИТИ Кубке России скрасит сезон для «Спартака». Плюс, у клуба столетие в этом году. Взять трофей было бы очень хорошо», — сказал Комбаров «СЭ».

Финал Кубка России пройдет завтра, 29 мая в Лужниках и начнется в 17:00 мск.