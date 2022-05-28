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Сегодня, 13:08

Лоза назвал точный счет финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

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Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». По его мнению, красно-белые должны одержать победу.

«Думаю, что «Спартак» победит. «Динамо» очень плохо сыграло в последних матчах, провалило концовку сезона. С «Сочи» играли ужасно, выдали просто кошмарный матч. Ощущение, как будто у них все связи разрушились. У каждой команды или у каждого человека по жизни бывают спады. У них просто валится из рук и все. Мне кажется, это связано с какими-то психологическими проблемами. Есть же такое понятие, как психологическая яма. Я думаю, матч закончится со счетом 2:0, или 2:1 в пользу «Спартака», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

Финал Кубка России пройдет завтра, 29 мая в Лужниках и начнется в 17:00 мск.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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