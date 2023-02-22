Газзаев считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» стоит перенести из-за холода

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Спартака» в четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Считаю, что матч «Локомотив» — «Спартак» надо переносить. В такую погоду, в минус 14 градусов, большой риск получить травму. И в такой мороз, мне кажется, матчи не поводятся. По регламенту игры отменяют при температуре минус 15, но сейчас 14. Какая разница?» — сказал Газзаев «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Подробнее о правилах переноса матчей из-за мороза можно посмотреть здесь.