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Сегодня, 14:15

Газзаев считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» стоит перенести из-за холода

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Спартака» в четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Считаю, что матч «Локомотив» — «Спартак» надо переносить. В такую погоду, в минус 14 градусов, большой риск получить травму. И в такой мороз, мне кажется, матчи не поводятся. По регламенту игры отменяют при температуре минус 15, но сейчас 14. Какая разница?» — сказал Газзаев «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Подробнее о правилах переноса матчей из-за мороза можно посмотреть здесь.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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