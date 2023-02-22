Бушманов заявил, что на матче «Спартак» — «Локомотив» будет не самая футбольная погода

Бывший игрок сборной России Евгений Бушманов заявил, что перенос матча FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» маловероятен.

«Погода, конечно, не самая футбольная, играть в таких условиях тяжело, неприятно. То же самое и болельщикам, наверное, не очень приятно находиться на стадионе в такой мороз. Что касается переноса, мне кажется, что если игру до сих пор не перенесли, значит, матч скорее всего состоится. Не думаю, что в течение суток погода изменится кардинально, максимум станет на три градуса ниже. Претензии к составителям календаря? Здесь сложно угадать, год на год не приходится. Пройдет 2-3 дня и погода может быть уже нулевая, тогда можно спокойно играть. Но так получилось, что в эту дату именно такая погода, что поделать — мы в такой стране живем. Советы футболистам? Нет ничего хитрого, растираешь пальцы ног какими-то согревающими мазями. Думаю, футболисты все знают сами», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене». Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».