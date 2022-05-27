Бывший игрок «Динамо» Терехин объяснил, почему считает неправильным формат БЕТСИТИ Кубка России

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин прокомментировал формат проведения турнира БЕТСИТИ Кубка России.

«Я бы хотел отметить, что формат Кубка, на мой взгляд, неправильный. Получается, что у команд из высшего дивизиона до финала может быть только один серьезный соперник, а игры преимущественно дома. Надо возвращаться к старому формату.

Раньше команды РПЛ приезжали в гости к клубам из низших лиг. В этих городах был ажиотаж, на стадион приезжали губернаторы, был интерес к таким матчам.

Если бы матчи полуфиналов играли во Владикавказе и Красноярске, мог получиться совсем другой результат. В Москве шансов было мало. Ну и легионеры московских команд многое решили. К сожалению, в ФНЛ игроков такого уровня нет", — цитирует Терехина «Газета.ru».

51-летний экс-нападающий Олег Терехин выступал за московское «Динамо» с 1995-о по 1999-й год. В составе столичного клуба за 5 сезонов форвард забил 67 голов.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет между столичным «Динамо» и «Спартаком» на стадионе «Лужники» 29 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.