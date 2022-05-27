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Бывший игрок «Динамо» Терехин объяснил, почему считает неправильным формат БЕТСИТИ Кубка России

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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин прокомментировал формат проведения турнира БЕТСИТИ Кубка России.

«Я бы хотел отметить, что формат Кубка, на мой взгляд, неправильный. Получается, что у команд из высшего дивизиона до финала может быть только один серьезный соперник, а игры преимущественно дома. Надо возвращаться к старому формату.

Раньше команды РПЛ приезжали в гости к клубам из низших лиг. В этих городах был ажиотаж, на стадион приезжали губернаторы, был интерес к таким матчам.

Если бы матчи полуфиналов играли во Владикавказе и Красноярске, мог получиться совсем другой результат. В Москве шансов было мало. Ну и легионеры московских команд многое решили. К сожалению, в ФНЛ игроков такого уровня нет", — цитирует Терехина «Газета.ru».

51-летний экс-нападающий Олег Терехин выступал за московское «Динамо» с 1995-о по 1999-й год. В составе столичного клуба за 5 сезонов форвард забил 67 голов.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет между столичным «Динамо» и «Спартаком» на стадионе «Лужники» 29 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/27/17817572.shtml
Олег Терехин
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ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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