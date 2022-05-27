Колосков ожидает увидеть искрометный футбол в финале БЕТСИТИ Кубка России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».

«Хочется увидеть искрометный футбол, чтобы команды были нацелены на атаку, играли на современных скоростях. Хотелось бы получить удовольствие от игры и радость, что у нас есть хороший качественный клубный футбол. Фаворита здесь нет. Обе команды играют очень неровно. «Динамо» последние игры проводит спустя рукава, но на финал они соберутся и покажут лучшее, что у них есть», — сказал Колосков «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе Лужники. Начало — в 17:00 по московскому времени.