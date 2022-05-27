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Сегодня, 13:06

Уилкшир: «Победа над «Спартаком» будет отличной наградой для Шварца за его фантастическую работу в России»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Спартака».

«Это будет очень тяжелая игра. Этот матч — шанс для обеих команд успешно завершить сезон с трофеем! Дополнительную пикантность дерби придает финал. Я надеюсь, что «Динамо» сможет завершить фантастический сезон на высоком уровне и добьется победы. Уход Шварца? Не удивлюсь, если он вернется в Германию. Уверен, что игроки захотят выиграть финальный матч для него. Победа над «Спартаком» будет отличной наградой за фантастическую работу, которую он проделал», — сказал Уилкшир «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе Лужники. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Люк Уилкшир
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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