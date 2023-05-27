Быстров: «Для «Краснодара» самый главный матч в истории клуба будет 11 июня против ЦСКА в «Лужниках»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров ответил «СЭ» на вопрос о самом важном матче в истории клуба.

«Для Краснодара самый главный матч в истории клуба будет 11 июня против ЦСКА в «Лужниках». Если меня руководство клуба позовет посмотреть игру на стадион, то даже оформлю карту болельщика. Именно матч с ЦСКА будет самым важным. «Краснодар» — это команда, где есть великолепная академия, самый лучший стадион. Видел все своими глазами и могу трезво оценивать», — сказал Быстров «СЭ».

Суперфинал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники», начало встречи — в 19.00 (мск).