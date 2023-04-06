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Быстров: «В медиафутбол попадают слабые игроки, которые не смогли добиться ничего на хорошем уровне»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал ученикам Академии «Краснодара» о своем отношении к медиафутболу.

«Медиафутбол — это миф. Да, на этом можно хайпануть, да, молодежи это нравится. Если медиафутбол будет способствовать развитию нормального футбола, в чем я глубоко сомневаюсь, то пусть будет. Но в медиафутбол попадают слабые игроки, которые не смогли добиться ничего на хорошем уровне. В медиафутбол попадают те, у кого не получилась карьера. Медиафутбол — это не то, к чему должны стремиться и о чем должны мечтать юные игроки из академий профессиональных клубов», — приводит «КП Спорт» слова Быстрова.

Бывший футболист сборной России Роман Широков согласился со словами Быстрова.

«Вам нравится смотреть медиафутбол? Но вы видели хоть один матч целиком? Может нравится, когда собрана композиция на 4-5 минут, когда собран классный ролик в ютубе. Но если вы реально посмотрите целый матч, это будет хуже, чем вторая лига», — добавил Широков.

Экс-игроки сборной России Роман Широков, Владимир Быстров и Максим Бузникин посетили академию краснодарского клуба перед матчем первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ростов» (1:1, пенальти 5:3).

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/vladimir-bystrov-v-mediafutbol-uhodyat-tolko-slabye-igroki-u-kogo-slomalas-karera/
Владимир Быстров
Роман Широков
Футбол
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