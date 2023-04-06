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Полузащитник «Крыльев» Коваленко: «Акрон» — принципиальный соперник. На матче в Кубке атмосфера была бы бомбовая»

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко высказался о возможном противостоянии с «Акроном» в следующем раунде FONBET Кубка России.

«Акрон» — принципиальный соперник, учитывая то, как они боролись против «Динамо». Сейчас в Кубке вообще нет слабых команд. Думаю, если нам попадется «Акрон», будет очень тяжелая игра. Это же дерби. Атмосфера была бы бомбовая. Думаю, именно с ними будет самая непростая игра», — приводит Sport24 слова Коваленко.

«Крылья Советов» и «Акрон» могут встретиться во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Обе команды представляют Самарскую область.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-futbolist-krylyev-kovalenko-akron-printsipialnyy-sopernik-na-matche-kubka-bylaby-bombovaya-atmosfera
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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