Полузащитник «Крыльев» Коваленко: «Акрон» — принципиальный соперник. На матче в Кубке атмосфера была бы бомбовая»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко высказался о возможном противостоянии с «Акроном» в следующем раунде FONBET Кубка России.

«Акрон» — принципиальный соперник, учитывая то, как они боролись против «Динамо». Сейчас в Кубке вообще нет слабых команд. Думаю, если нам попадется «Акрон», будет очень тяжелая игра. Это же дерби. Атмосфера была бы бомбовая. Думаю, именно с ними будет самая непростая игра», — приводит Sport24 слова Коваленко.

«Крылья Советов» и «Акрон» могут встретиться во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Обе команды представляют Самарскую область.