«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ростов» и выбил команду Карпина из FONBET Кубка России

«Краснодар» дома по пенальти обыграл «Ростов» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:3).

Счет в игре на 23-й минуте открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян после ошибки голкипера ростовчан Сергея Песьякова. Затем на 54-й минуте нападающий «Ростова» Роман Тугарев сравнял счет.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Краснодара» — 5:3.

«Ростов» покидает турнира, а «Краснодар» проходит дальше. Жеребьевка следующих этапов Кубка России пройдет 6 апреля в 22.40 мск.