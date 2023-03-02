Бышовец: «Не думаю, что для «Локомотива» все могло бы сложиться иначе. «Спартак» выглядел предпочтительнее в атаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о том, что ЭСК РФС признал ошибочным решение судьи Сергея Иванова засчитать гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в ворота железнодорожников в матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

Вторая встреча команд завершилась победой «Спартака» со счетом 4:2.

«Окончательный результат, конечно, вносит определенные коррективы, но «Спартак» доминировал в конце матча. Психологически сложно, когда двойные стандарты судей носят ошибочный характер. С одной стороны, команда усиливает игру, пытаясь ответить на несправедливость, и это не сказывается. В команде, которая несколько уступает сопернику, в такие моменты появляется упадническое настроение. Не думаю, что для «Локомотива» все могло бы сложиться иначе. «Спартак» выглядел предпочтительнее в атаке, а у «Локомотива» такой сбалансированности в игре не просматривалось», — приводит Metaratings.ru слова специалиста.

Красно-белые обыграли «Локомотив» по сумме двух матчей (1:0, 4:2) и вышли в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с «Уралом».