Властимил Петржела: «Зенит» легко пройдет «Динамо» в Кубке России и в финале сыграет со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, кто победит в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо».

«Зенит» легко пройдет «Динамо» в Кубке России и в финале сыграет со «Спартаком». На данный момент у петербуржцев безупречная игровая форма», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Кубковый матч между командами пройдет 14-16 марта, точная дата будет определена позже.

В чемпионате России «Зенит» лидирует с 42 очками, «Динамо» с 29 очками занимает четвертую строчку.