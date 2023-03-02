Дмитрий Тарасов: «Если бы не засчитали гол Зобнина, можно было бы предложить, что «Локомотив» выиграл бы матч»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал вердикт ЭСК РФС, признавшего ошибочным решение судьи Сергея Иванова засчитать гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в ворота железнодорожников в матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

Вторая встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 4:2.

«Вторую игру «Локомотив» очень хорошо играл. Я изначально был уверен, что будет засчитан фол. Там было очевидное нарушение — один играл руками, другой нет. Ну, признали и признали. Это никак уже не влияет на результат, к сожалению. Мы можем только догадываться, как могло все сложиться. Уже есть результат, и он не в пользу «Локомотива». Но «Локомотив» играл достойно. И возможно, если бы не засчитали этот гол, можно было бы предложить, что «Локомотив» выиграл бы матч», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

Красно-белые обыграли «Локомотив» по сумме двух матчей (1:0, 4:2) и вышли в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с «Уралом». Железнодорожники встретятся с «Акроном» во втором четвертьфинале Пути регионов.