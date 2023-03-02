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Сегодня, 21:55

Дмитрий Тарасов: «Если бы не засчитали гол Зобнина, можно было бы предложить, что «Локомотив» выиграл бы матч»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал вердикт ЭСК РФС, признавшего ошибочным решение судьи Сергея Иванова засчитать гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в ворота железнодорожников в матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

Вторая встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 4:2.

«Вторую игру «Локомотив» очень хорошо играл. Я изначально был уверен, что будет засчитан фол. Там было очевидное нарушение — один играл руками, другой нет. Ну, признали и признали. Это никак уже не влияет на результат, к сожалению. Мы можем только догадываться, как могло все сложиться. Уже есть результат, и он не в пользу «Локомотива». Но «Локомотив» играл достойно. И возможно, если бы не засчитали этот гол, можно было бы предложить, что «Локомотив» выиграл бы матч», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

Красно-белые обыграли «Локомотив» по сумме двух матчей (1:0, 4:2) и вышли в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с «Уралом». Железнодорожники встретятся с «Акроном» во втором четвертьфинале Пути регионов.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-esli-by-ne-zaschitali-gol-zobnina-mozhno-bylo-predlozhit-chto-lokomotiv-vyigral-by-match-232167/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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