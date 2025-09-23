«Броук Бойз» едва не опоздали на матч против «Сокола», начало игры перенесли на 15 минут

Команда «Броук Бойз» едва не опоздала на матч 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сокола».

Футболисты приехали на игру за 3 минуты до стартового свистка. Команда добралась до стадиона с опозданием из-за пробок.

Матч «Броук Бойз» — «Сокол» состоится во вторник, 23 сентября в Красногорске на стадионе «Зоркий». Игра должна была начаться в 19.30 (мск), начало встречи перенесли на 15 минут.

Перед началом матча футболисты «Сокола» на разминке играли воображаемым мячом.