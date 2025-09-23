«Broke Boys» — «Сокол»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Broke Boys» и «Сокол» проведут матч в 4-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 23 сентября. Игра пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

23 сентября 2025, 19:30. Зоркий (Красногорск)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Broke Boys» — «Сокол» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире проведут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в окне федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало эфира — в 19.25 мск.

«Broke Boys» на предыдущей стадии обыграл «Леон Сатурн» (2:0). «Сокол» на этом этапе начинает свое участие в Кубке России вместе с другими командами первой лиги.