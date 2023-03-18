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Судейство

18 марта, 09:45

Божович об ошибке судьи Кукуляка: «Ничего нового. Это «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» жестко высказался о судействе Евгения Кукуляка в матче FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом» (1:1, 5:4 — пенальти).

— Видели ли скандальный эпизод в матче «Зенита» и «Динамо», когда на Тюкавине не поставили пенальти?

— Да, и считаю, что пенальти был. Сейчас вроде как судьи в первый раз ошиблись в пользу «Зенита». Но они ошибались и раньше — и по пенальти, и по голам. Так что ничего нового не произошло! Это «Зенит», судьи им всегда помогают. Хочет или не хочет судья, на него давит большой клуб, поэтому они помогают «Зениту», когда обслуживают их матчи.

— В последнее время говорят про судейский заговор против «Спартака». Вы это чувствовали в РПЛ?

— Нет, я никогда такого не чувствовал. Что касается «Спартака», им тоже раньше помогали судьи. Они это прекрасно знают. Но думаю, что эти разговоры надо заканчивать.

В четверг, 16 марта Евгений Кукуляк был отстранен из-за ошибки, которую допустил в матче «Зенит» — «Динамо». Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.

Арбитр Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo;. «Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку, они это знают». Божович — о судейских скандалах в России

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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Кукуляк
Миодраг Божович
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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