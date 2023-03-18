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18 марта, 13:25

Петржела не считает вылет «Зенита» из FONBET Кубка России провалом

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» поражение команды из Санкт-Петербурга в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России от «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти).

«Не считаю, что вылет из Кубка России — это провал. Команда на первом месте в чемпионате России. «Зениту» все равно, что он вылетел из турнира, потому что российские команды все равно не могут играть в еврокубках», — сказал Петржела «СЭ».

В полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России «Динамо» сыграет против «Акрона».

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Властимил Петржела
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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