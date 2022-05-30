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Боня о победе «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России: «Мурашки по телу»

Боня поздравила «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Телеведущая Виктория Боня в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравила «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России.

«У меня мурашки по телу! Я давно душой и телом болею за «Спартак». Это единственная команда, за которую я переживаю. Сколько раз я была на матчах и поддерживала красно-белых. Я очень рада, что собралось столько болельщиков. Не устану повторять : «Спартак» — чемпион!», — сказала Боня «СЭ».

В финале «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл Кубок России.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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