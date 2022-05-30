Заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач рассказал «СЭ» о своем будущем в московском клубе.

«Не могу ничего сказать. Это тяжело. Что с моим будущем? Я останусь здесь, в России. Почему нет? Я буду продолжать работать в «Динамо», — сказал Бувач «СЭ».

Бувач занял пост спортивного директора «бело-голубых» в феврале 2020 года.

По итогам сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице премьер-лиги, а 29 мая проиграло «Спартаку» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 1:2.