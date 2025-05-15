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15 мая 2025, 20:13

Болельщики «Спартака» устроили перфоманс на матче против «Ростова» в Кубке России

Алина Савинова
Баннер в поддержку «Спартака» на кубковом матче против «Ростова».
Фото «СЭ»

Болельщики «Спартака» вывесили большой баннер в поддержку московской команды на финальном матче пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова».

На баннере изображен фанат, который развернул спартаковский шарф с надписью «Давай еще!».

Болельщики «Ростова» на гостевой фан-трибуне вывесили полотно в желто-синих цветах, надпись на которым гласит: «Уж век почти Ростов живет футболом».

Баннер в поддержку «Ростова» в финале пути регионов Кубка России.
Фото «СЭ»

Игра проходит в Москве на «Лукойл Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов». Победитель этой встречи сыграет в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.

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