Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» — позор российского футбола» на матче Кубка

Болельщики «Салюта» скандировали оскорбительную кричалку в адрес «Амкала» (1:2) во время матча 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Фанаты белгородской команды скандировали: «Амкал» — позор российского футбола».

В стартовом составе «Амкала» на матч вышел бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев, которому в августе исполнилось 70 лет. Он отыграл 23 минуты и был заменен в первом тайме.

«Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России, где сыграет с московским «Велесом».