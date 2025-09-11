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11 сентября 2025, 19:10

Медведев — об оскорбительной кричалке фанатов «Салюта»: «Я не слышал, по счастью, а то им бы плохо пришлось»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на оскорбительную кричалку болельщиков «Салюта» в адрес «Амкала» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу медийной команды. Во время матча фанаты белгородского клуба выкрикивали: «Амкал» — позор российского футбола».

«Пускай это останется на их совести. Я не слышал, по счастью, а то им бы плохо пришлось», — сказал Медведев «СЭ».

70-летний Медведев сыграл за «Амкал» в матче Кубка России против «Салюта». Он провел на поле 23 минуты и стал самым возрастным игроком в истории турнира.

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ФК Амкал
Александр Медведев (руководитель)
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