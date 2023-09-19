«Крылья Советов» нанесли «Балтике» первое поражение в Кубке России

«Крылья Советов» обыграли «Балтику» на выезде в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

У самарцев отличились Владимир Писарский и Амар Рахманович, единственный гол калининградцев на счету Артура Галояна (с пенальти).

Главным арбитром встречи была 34-летняя Вера Опейкина — она стала первой женщиной-судьей игры Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Балтика» лидирует в группе C Пути РПЛ с 9 очками в 4 матчах, команда потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка страны. «Крылья Советов» идут на последней, четвертой строчке с 3 очками в 4 играх.

В следующем, 5-м туре групповой стадии «Балтика» сыграет на выезде против «Зенита» 3 октября, а «Крылья Советов» примут на своем поле «Ахмат» 4 октября.