«Спартак» разгромил «Пари НН», красно-белые победили в 4-м матче FONBET Кубка России

«Спартак» на выезде победил «Пари НН» в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 3:0.

В составе красно-белых на 27-й минуте забил Леон Классен, на 90+2-й — Кристофер Мартинс после передачи Квинси Промеса. Спустя 4 минуты Промес забил третий гол.

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля победила в 4-м кубковом матче и лидирует в группе D с 12 очками. «Пари НН» с 2 очками — на последнем месте.

Красно-белые гарантировали себе выход в плей-офф FONBET Кубка России.

4 октября «Спартак» в гостях встретится в кубковой игре с «Динамо». «Пари НН» 4-го числа проведет выездной матч с «Краснодаром».