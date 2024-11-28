Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:00

Балахнин считает, что «Ростову» будет непросто выиграть Кубок России

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы ростовчан выиграть FONBET Кубок России в нынешнем сезоне.

«Отлично, если «Ростов» хочет выиграть кубок России. Никто не может сказать, произойдет ли это. «Ростову» надо в каждой игре доказывать, что они могут выиграть Кубок, но это будет непросто сделать. В Кубке России все может быть. Если честно говорить, то «Ростов» последняя команда в этой четверке: по уровню футболистов, по финансированию. Но это еще ни о чем не говорит», — сказал Балахнин «РБ Спорт».

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где может сыграть с «Зенитом», ЦСКА и победителем пары «Динамо» — «Локомотив».

Источник: «РБ Спорт»
ФК Ростов
Сергей Балахнин
Читайте также
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Популярное видео
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
«Локомотив» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Локомотив» — «Динамо»: Тюкавин и Батраков выйдут с первых минут
«Локомотив» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по неназначенным пенальти на Маркиньосе и Мартинсе в матче с «Ростовом»
Сутормин: «Ростов» во втором тайме матча со «Спартаком» начал играть по счету»
Кузьмичев: «Скамейка «Спартака» не соответствует требованиям Станковича к игрокам»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Динамо» Минск — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости