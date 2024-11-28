Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:30

«Динамо» Минск — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Динамо» Минск сыграет с «Копенгагеном» в 4-м туре общего этапа Лиги конференций
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо» Минск.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» Минск сыграет с «Копенгагеном» в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций в четверг, 28 ноября. Игра состоится на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» Минск — «Копенгаген» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 3-м туре белорусский клуб проиграл «Легии» с крупным счетом — 4:0, датская команда победила «Истанбул Башакшехир» вничью — 2:2.

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур
28 нояб, 20:45. Mehdi Huseynzade (Сумгаит)
Динамо Мн
Копенгаген

Лига конференций УЕФА: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика

Футбол
Лига конференций
ФК Динамо (Минск)
ФК Копенгаген
Читайте также
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Популярное видео
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» — «Динамо»: Тюкавин и Батраков выйдут с первых минут

Балахнин считает, что «Ростову» будет непросто выиграть Кубок России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости